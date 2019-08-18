Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDemir Grup SivassporSivasspor'da yüzler gülüyor
18.08.2019 - 15:58| AA

Sivasspor'da yüzler gülüyor

Süper Lig'in 1. haftasında dün sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da yüzler gülüyor.

Sivasspor'da yüzler gülüyor

Sezon başında göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilk resmi maçına çıkan kırmızı-beyazlılar, ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ı Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare ve Emre Kılınç'ın golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sezona galibiyetle başlayan Sivas ekibinin, Beşiktaş karşısındaki mücadelesi takımdaki moralleri de yükseltti.

Maça 6 yeni transferle çıkan kırmızı-beyazlıların Beşiktaş karşısında sergilediği performans da futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Çalımbay'dan futbolculara 2 gün izin

Teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularına Beşiktaş galibiyetinin ardından 2 gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 20 Ağustos Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor, 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.

 

Yeni Malatyaspor yönetiminden hayırlı olsun ziyareti
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adem Bona en iyi 5'e seçildi

Adem Bona en iyi 5'e seçildi

Naz Aydemir Akyol, Avrupa şampiyonluğuna inanıyor

Naz Aydemir Akyol, Avrupa şampiyonluğuna inanıyor

Beşiktaş Sompo Sigorta sezonu açtı

Beşiktaş Sompo Sigorta sezonu açtı

Gençlerbirliği ara vermedi

Gençlerbirliği ara vermedi

Sıradaki Haber