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31.10.2019 - 10:54 | | SİVAS (İHA)

Sivassporlu futbolcu Cem Özdemir, baba oldu

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor’da forma giyen futbolcu Cem Özdemir, baba olma mutluluğunu yaşadı.

Sivassporlu futbolcu Cem Özdemir, baba oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cem Özdemir’in eşi İpek Özdemir, bu sabah kulübün sağlık sponsorumu Medicana Sivas Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift, minik bebeklerine Asil Su ismini verdi. Açıklamada, "Özdemir çiftini tebrik eder, bebekleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 31 Ekim 2019
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