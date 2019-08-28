Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDemir Grup SivassporSivassporlu Muammer, Dila Aşkın ile hayatını birleştirdi
28.08.2019 - 18:27

Sivassporlu Muammer, Dila Aşkın ile hayatını birleştirdi

Demir Grup Sivasspor’un file bekçilerinden Muammer Yıldırım, Dila Aşkın ile hayatını birleştirdi.

Sivassporlu Muammer, Dila Aşkın ile hayatını birleştirdi

Sivas Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirilen nikah törenine; Sivasspor Kulübü Başkan vekili Erdal Sarılar, kulübün Genel Saymanı Ekrem Munar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular, kulüp çalışanlar ve sevenleri katıldı. 


Sarılar ve Çalımbay çiftin nikah şahitliğini yaparken, Dila ve Muammer çifti ‘evet’ diyerek mutluluğa ilk adımlarını attı. Nikahın ardından davetliler genç çifti tek tek tebrik ederken evlilik cüzdanlarını ise Teknik Direktör Rıza Çalımbay verdi. 
Nikah toplu olarak çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi. 

Trabzonspor, AEK maçına hazır
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay Bayındır: Emre ağabey büyük bir değer

Altay Bayındır: Emre ağabey büyük bir değer

Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı

Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı

Quaresma adım adım Kasımpaşa'ya

Quaresma adım adım Kasımpaşa'ya

Akhisarspor'da transfer: Taha Yalçıner

Akhisarspor'da transfer: Taha Yalçıner

Sıradaki Haber