Sivasspor'un acı günü...

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl hayatını kaybetti.

Futbolculuk kariyerinin ardından çok sevdiği Sivasspor'da uzun yıllar alt yapı antrenörlüğü ile çeşitli görevlerde bulunan ve Sivasspor sevgisini son nefesine kadar en derin şekilde yaşayan değerli büyüğümüz Ahmet Bingöl bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Bingöl'ün kaybı kulübümüzde ve camiamızda derin bir üzüntü ve acı yaşattı.

66 yaşında kaybettiğimiz merhum Ahmet Bingöl'ün cenazesi bugün Aydoğan Mahallesi Fahri Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedilecek.

Merhum Bingöl'e yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."