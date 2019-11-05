KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekipte Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sezonunu geÃ§iren FildiÅŸi Sahilli forvet,Â ligde geride kalan haftalarda kulÃ¼beden oyuna dahil olmasÄ±na raÄŸmen takÄ±mÄ±naÂ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± katkÄ±yla dikkati Ã§ekiyor.

Kone, ligde geride kalan 10 haftada 9 mÃ¼sabakada forma ÅŸansÄ± buldu.Â Ligde sadece 8. haftada AnkaragÃ¼cÃ¼'ne karÅŸÄ± ilk 11'de gÃ¶rev alan Kone, 8Â mÃ¼cadelede ise oyuna yedek kulÃ¼besinden dahil oldu.

Ligin 3. haftasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin evinde oynadÄ±ÄŸÄ± GaziantepÂFutbol KulÃ¼bÃ¼ maÃ§Ä±nda oyuna sonradan dahil olan Kone, takÄ±mÄ±nÄ± beraberliÄŸeÂ taÅŸÄ±yan gole imza atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.

Kone, Sivasspor'un ligin 8. haftasÄ±nda deplasmanda Galatasaray'a 3-2Â maÄŸlup olduÄŸu ve 10. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 maÄŸlup ettiÄŸiÂ karÅŸÄ±laÅŸmalarda da yedek kulÃ¼besinden oyuna girerek birer gole imza attÄ±.

Ligde 9 maÃ§Ä±n 8'inde yedek kulÃ¼besinde baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen sÃ¼re aldÄ±ÄŸÄ±Â 218 dakikada 3 gol atan Kone, ligin "yedek golcÃ¼leri" arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Gol sevinÃ§lerini elinde baston varmÄ±ÅŸ gibi ilginÃ§ dansla kutlayanÂ Kone, yaÅŸÄ±yla ilgili eleÅŸtirilere de golleriyle cevap veriyor.

KulÃ¼beden Ã¶nemli katkÄ±

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekipte Kone'nin haricinde gole dÃ¶nÃ¼k orta sahaÂ oyuncusu Fernando ve orta saha oyuncusu ErdoÄŸan YeÅŸilyurt da yedek kulÃ¼besindenÂ oyuna girerek gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren futbolcular arasÄ±nda yer aldÄ±.

Fernando, Ã‡aykur Rizespor ve Trabzonspor maÃ§larÄ±nda, ErdoÄŸan YeÅŸilyurtÂ ise Galatasaray maÃ§Ä±nda oyuna sonradan dahil olarak rakip fileleri havalandÄ±rdÄ±.Â

Sivasspor'un FildiÅŸi Sahilli forveti Arouna Kone, 2018-2019 sezonundaÂ 10 golle takÄ±mÄ±nÄ±n skor yÃ¼kÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan isim olmuÅŸtu.

Sivasspor her maÃ§ta gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi

SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±na 18 puanla 2. sÄ±rada giren Demir GrupÂ Sivasspor, geride kalan periyotta tÃ¼m maÃ§larda rakip fileleri havalandÄ±rmaÂ baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. Sivas temsilcisi, ligde 18 kez gol sevinci yaÅŸadÄ±.

SÃ¼per Lig'de son 5 sezonun en baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±nÄ± sergileyenÂ kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekipte, geride kalan 10 haftada Mustapha Yatabare 4 golle takÄ±mÄ±nÂ en golcÃ¼ ismi olurken, 3'er gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren Arouna Kone, FernandoÂ Andrade ve Mert Hakan YandaÅŸ takÄ±mdaki en golcÃ¼ oyuncular olarak dikkati Ã§ekiyor.Â

Sivasspor'da, Emre KÄ±lÄ±nÃ§ 2, ErdoÄŸan YeÅŸilyurt, Hakan Arslan ve UÄŸurÂ Ã‡iftÃ§i de birer kez fileleri sarstÄ±.

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