Sivasspor'un deplasman fobisi

Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezonun 20. haftasında 2 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek elde eden Sivasspor, sezonun geri kalan bölümündeki 7 dış saha maçından da 3 puan alamadı.

Bu sezon da Sivas dışında henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor karşısındaki beraberlikle deplasmandaki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Sivas ekibi, bu karşılaşmalardan 5 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Sivasspor, son 10 deplasman maçında kalesinde gördüğü 20 gole, 13 golle yanıt verebildi.

Demir Grup Sivasspor, ligde bu sezon 6 haftalık periyotta 9 puan topladı.

Ligin en erken golü

Sivasspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Andrade, Aytemiz Alanyaspor maçının 35. saniyesinde rakip fileleri havalandırarak ligde bu sezonun en erken golüne imza attı.

Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında da fileleri havalandıran 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fernando, gol sayısını 3'e çıkardı.

Ligde şu ana kadar tamamlanan maçlarda en erken gol, 4. haftada 2-2 beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçının 2. dakikasında Antalyasporlu Gustavo tarafından atılmıştı.