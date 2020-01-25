KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin yeni transferi Claudemir, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, gÃ¼zel ÅŸeyler yapacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

Claudemir, "Buraya bÃ¼yÃ¼k bir ekibin parÃ§asÄ± olmak iÃ§in geldim. TakÄ±mÄ±mÄ±zda Marcelo Goiano gibi arkadaÅŸlarÄ±m var. TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸilerle oynayacak olmaktan dolayÄ± da Ã§ok mutluyum. Buraya elimi taÅŸÄ±n altÄ±na sokmaya geldim. GÃ¼zel ÅŸeyler yapacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Gelmeden Ã¶nce Marcelo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Marcelo, ligin ne kadar yÃ¼ksek kalitede olduÄŸunu ve iyi oyuncularÄ±n var olduÄŸundan bahsetti. Demir Grup Sivasspor hakkÄ±nda da Ã§ok gÃ¼zel ÅŸeyler sÃ¶yledi. O yÃ¼zden ben de buraya gelmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandÄ±.Â

MÃ¼cadeleci bir futbolcu olduÄŸunu aktaran Claudemir, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Doksan dakika sahada savaÅŸan ve kendini gÃ¶steren bir oyuncuyum. Kariyerim boyunca giydiÄŸim forma iÃ§in savaÅŸtÄ±m. Biz bÃ¶yle alÄ±ÅŸtÄ±k ve bÃ¶yle bir kÃ¼ltÃ¼rden geliyoruz. Burada da elimden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±m. AyrÄ±ca lider olmak bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±. SÃ¼per Lig'in, Ã¼st dÃ¼zey bir lig olduÄŸunu biliyorum. SÄ±ralamaya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman bÃ¼tÃ¼n takÄ±mlar birbirine Ã§ok yakÄ±n. Bu da ÅŸunu gÃ¶steriyor, bir sÃ¼rÃ¼ iyi takÄ±m var. Bu kadar birbirine yakÄ±n takÄ±mlar arasÄ±nda Demir Grup Sivasspor'un lider olmasÄ± kolay bir ÅŸey deÄŸil. Demir Grup Sivasspor, ÅŸu ana kadar lider kalmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ. Bu, bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±. Bunu devam ettirmek iÃ§in ben de takÄ±ma yapÄ±lan takviyelerden biriyim. ÃœstÃ¼me dÃ¼ÅŸen rol neyse ben de bu rolÃ¼n gerekliliklerini yerine getirmek iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±m."

Demir Grup Sivasspor'un sÃ¼rekli mÃ¼cadele ederek bugÃ¼nlere geldiÄŸini belirten Claudemir, "Pazartesi gÃ¼nÃ¼ sahamÄ±zda oynayacaÄŸÄ±mÄ±z Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nda da takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n kazanmasÄ± iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. MaÃ§ta gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±m takdirde ben de elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. Bu savaÅŸta ben de yer alacaÄŸÄ±m. Her ÅŸeyin gÃ¼zel olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

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