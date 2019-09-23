Süper Toto Süper Lig'⁬de sakatlıklarla boğuşan ve sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, Sivassspor'a konuk oluyor. Karşılaşma büyük bir heyecana sahne olacak. Taraftar ise bu nefes kesmesi beklene mücadeleyi kaçırmak istemiyor ve "Sivassspor Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

SİVASSSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivassspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor ile Sivasspor bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 27. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 26 maçta Trabzonspor’un 13, Sivasspor’un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fırtına’nın 39 golüne, Yiğidolar 28 golle yanıt verdi.

Trabzonspor ile Kırmızı-Beyazlılar, Sivas’ta oynanan 13 karşılaşmada ise sahadan beşer kez galibiyetle ayrılırken, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.