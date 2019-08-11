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HaberlerBeşiktaş‘Siyahla beyaz kadar farklıyız’
11.08.2019 - 08:00

‘Siyahla beyaz kadar farklıyız’

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetimle yaptığı son görüşmede, Burak Yılmaz’ın forma giymediği hazırlık maçlarında hücumda çok zorlandıklarının altını çizdi, “Golcü takviyesi yapmazsak ligin ilk üç haftası risk altında olur” dedi

‘Siyahla beyaz kadar farklıyız’

SERDAR SARIDAĞ

Victor Ruiz ve Pedro Rebocho’yu resmen kadrosuna katarak uzun süredir gündemde olan sol stoper ve sol bek sorunu çözen Beşiktaş’ta sıra golcü transferine geldi. Forvet konusunda yönetime rapor veren Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın “Golcü takviyesi yapmazsak ligin ilk üç haftası risk altında olur” dediği öğrenildi.
Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz’ın görev yapmadığı hazırlık maçlarında, takımda gece ile gündüz arasındaki gibi ciddi bir fark olduğunu raporlarına not eden teknik heyetin, kanat özellikli bir forvet istediği bildirildi. Yönetimle görüşen Avcı’nın aynı zamanda, “Bazen Burak ile ikisini aynı anda oynatacağım bir forvet alınmalı. Kenarlarda da oynayabilmeli. Lig başlamadan alınması bizim için çok iyi olur. Milli araya kadar puan kayıbı yaşamamalıyız” ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Yönetim hak verdi
Alınacak ismin yüksek maliyetli olmaması için geniş bir liste oluşturarak çalışmalarını titizlikle sürdüren yönetimin de, Abdullah Avcı’nın bu endişelerini hak verdiği belirtildi. Siyah- beyazlı yönetimin, yeni forveti en kötü ihtimalle ligin ikinci haftasına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

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