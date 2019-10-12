Skandal sonrası Enver Cenk Şahin'e büyük destek

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullandı. Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Alman kulübünden yapılan açıklamada ''St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın!'' sözlerine yer verildi.

St. Pauli taraftar grubu da yazılı bir açıklamada bulunurken ''Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz'' denildi.

Arı: "Nevşehir seni bağrına basacak"

Yaşanan bu olayların ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’te bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak gurbetçi futbolcuyu Nevşehir’e davet etti. Arı, “Almanya’nın St. Pauli futbol takımında oynayan gurbetçimiz Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatına destek paylaşımı kulübünü çok rahatsız etmiş ve gurbetçimize yaptırım kararı almışlar. Kıymetli futbolcu kardeşim, tesislerimizde yerinizi hazırladık. Resmi işler için ara transfer dönemini beklemek kaydıyla biz her şeye varız. Antrenman alanlarımız, hocalarımız, takımımız ve taraftarlarımız seni bekliyor. Şehir ve takım duruşunu çok sevdi. Seni aramızda görmek istiyoruz. Gel bu gurbet özlemini bitirelim. Ait olduğun topraklarda, aynı olaya hırslanıp, aynı olaya sevindiğin vatandaşların seni bekliyor. Hiç düşünme, yarın sabahtan uçak biletini al ve gel. Nevşehir seni bağrına basacak” dedi.

Arı’nın bu paylaşımına sosyal medya takipçileri ve Nevşehir Belediyesporlu taraftarları da büyük destek verdi.