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HaberlerFenerbahçe Skrtel dönüş yolunda
19.07.2019 - 08:00

Skrtel dönüş yolunda

Transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe’de Martin Skrtel ismi ağır basıyor.

Skrtel dönüş yolunda

Transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe’de Martin Skrtel ismi ağır basıyor.

Sarı-lacivertli formayla 3 sezon oynayan Slovak stoperin yeniden sözleşme yapması için önündeki engeller tek tek kalkıyor. Şu ana kadar Avrupa’da görüştüğü Olympiakos, Rangers, Parma ve Derby County ile hem maddi hem sözleşme hem de sportif anlamda istediği anlaşmayı yapamayan Skrtel, yeniden rotasını Fenerbahçe’ye kırıyor.

Skrtel’in de gönlünün Fenerbahçe’de kalmaktan yana olduğu ve ufak pürüzlerin giderilmesini beklediği aktarıldı.

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