Skrtel'i Gasperini istememiş! Açıkladı...

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Martin Skrtel, sessizliğini bozdu. Sport Aktuality’den Antol Miroslav’a özel bir röportaj veren Skrtel, Atalanta ile yaşadığı sıkıntıları ve Medipol Başakşehir’e son anda katılışını anlattı.

Atalanta’ya 9 Ağustos’ta imza attıktan sonra sadece 20 gün sonra sözleşmesi sonlandırılan Slovak stoper, teknik direktör Gian Piero Gasperini’yi işaret etti. Deneyimli yıldız, “Takıma katıldıktan sonra hemen adapte olmaya çalıştım. Çevreye, kulübe, arkadaşlarıma ve teknik ekibe alışmaya baktım. Ancak maalesef, teknik direktör Gasperini, taktik çalışmalarında benim tarzımda bir stoper istemediğini fark etti. Benim fiziksel yapım, oyun tarzım kendisine uymadı. Sonra zaman ilerledikçe kulüp, teknik heyet ve ben farklı düşüncelerdeydik. Kulüpten de net olarak zaten sıkıntılarla ilgili bilgi aldım. Hızlı olmak zorundaydım. Hemen karar vermeliydim. Gasperini ile de konuştum ve radikal bir karar aldık. Atalanta’ya katılmak güzel bir deneyimdi ama fazla sürmedi” dedi.

Başakşehir’e katılma sürecini anlatan Skrtel, “Zaten geçen sezon Fenerbahçe ile sözleşmem bittiğinde Medipol Başakşehir beni istiyordu ve temasa geçmişti. Daha sonra Atalanta ile ayrıldıktan sonra da Başakşehir hemen iletişim kurdu. Birkaç teklif daha vardı. Ancak ben hiçbiriyle görüşmedim. Başakşehir bildiğim bir kulüp ve İstanbul’da yaşamak istiyordum” ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir’de güzel bir dönem geçireceğini kaydeden 34 yaşındaki oyuncu, “Kısa sürede hazır olmaya çalışacağım. Burada mutlu olacağımı biliyorum. Başakşehir mutlu insanların olduğu bir kulüp. Başakşehir’i zaten çok yakından tanıyorum, 3 yıl rakip olarak karşılarına çıkmıştım. Asla endişeli değilim. Atalanta’daki süreç eşsiz bir deneyim oldu bana” diye konuştu.