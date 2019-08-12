Skrtel’in kırgın mesajı

Sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran Martin Skrtel’in veda mesajında ilginç bir detay dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımda forma giydiği 3 sene içinde çalıştığı tüm herkese teşekkür eden Skrtel’in Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal’dan bahsetmemesi gözlerden kaçmadı.

Eski başkan Aziz Yıldırım ve çalıştığı tüm teknik adamlarla vedalaşan Slovak yıldız, Ali Koç ve Ersun Yanal’ı bu listeye dahil etmedi. İtalya’nın Atalanta takımıyla 1 yıllık sözleşme imzalayan ve son kez İstanbul’a gelerek işlerini halleden Martin Skrtel, yeni yaşayacağı ülkenin yolunu tuttu.