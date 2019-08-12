Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler FenerbahçeSkrtel’in kırgın mesajı
12.08.2019 - 08:00

Skrtel’in kırgın mesajı

Martin Skrtel’in veda mesajında ilginç bir detay dikkat çekti.

Skrtel’in kırgın mesajı

Sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran Martin Skrtel’in veda mesajında ilginç bir detay dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımda forma giydiği 3 sene içinde çalıştığı tüm herkese teşekkür eden Skrtel’in Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal’dan bahsetmemesi gözlerden kaçmadı.
Eski başkan Aziz Yıldırım ve çalıştığı tüm teknik adamlarla vedalaşan Slovak yıldız, Ali Koç ve Ersun Yanal’ı bu listeye dahil etmedi. İtalya’nın Atalanta takımıyla 1 yıllık sözleşme imzalayan ve son kez İstanbul’a gelerek işlerini halleden Martin Skrtel, yeni yaşayacağı ülkenin yolunu tuttu.

Inaki Williams 9 yıl Athletic Bilbao'da!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Menemenspor evindeki ilk maçı Atatürk Stadı'nda oynayacak

Menemenspor evindeki ilk maçı Atatürk Stadı'nda oynayacak

Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Her maçta standartımız olacak

Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Her maçta standartımız olacak

Ameliyat olan Feghouli'nin durumu iyi

Ameliyat olan Feghouli'nin durumu iyi

Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)

Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)

Sıradaki Haber