Slavia Prag - Barcelona: 1-2

Şampiyonlar Lig 3. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Slavia Prag'a konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Barcelona 3. dakikada Messi ile öne geçti. Slavia Prag 50. dakikada Jan Boril ile karşılık verdi. Golden 7 dakika sonra P. Olayinka kendi kalesine gol atarak Barcelona adına skoru 2-1'e getirdi.

Bu sonuçla Barcelona grupta 7 puanla 2. sırada yer aldı. Prag ise 1 puanda 3. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Slavia Prag: Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Sevcik, Soucek; Masopust, Stanciu, Zeleny; Olayinka

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Griezmann, Luis Suárez, Messi