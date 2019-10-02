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02.10.2019 - 19:09 |

Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Slavia Prag Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta ilk maçına sahne olacak zorlu karşılaşma öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği soruları cevapladık. İşte Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ile ilgili ayrıntılar...

Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Şampiyonlar Ligi'de 2. haftanın 2. günü bu akşam 19:55'te oynanacak 2 maçla başlıyor. F Grubu'nda yer alan iki ekibin zorlu mücadelesine sahne olacak Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

SLAVIA PRAG BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçı olan Slavia Prag Borussia Dortmund maçı karşılaşması bu akşam saat 19:55'te başlayacak ve mücadele beIN SPORS HD1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Slavia Prag: Kolar, Hovorka, Coufal, Sevcik, Boril, Soucek, Kudela, Tecl, Masopust, Stanciu, Olayinka

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Witsel, Sancho, Brandt, Guerreiro, Reus

Ünal Karaman: "Lig ve Avrupa bizim için çok önemli"
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