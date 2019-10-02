Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Şampiyonlar Ligi'de 2. haftanın 2. günü bu akşam 19:55'te oynanacak 2 maçla başlıyor. F Grubu'nda yer alan iki ekibin zorlu mücadelesine sahne olacak Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



SLAVIA PRAG BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçı olan Slavia Prag Borussia Dortmund maçı karşılaşması bu akşam saat 19:55'te başlayacak ve mücadele beIN SPORS HD1'den yayınlanacak.



İLK 11'LER



Slavia Prag: Kolar, Hovorka, Coufal, Sevcik, Boril, Soucek, Kudela, Tecl, Masopust, Stanciu, Olayinka



Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Witsel, Sancho, Brandt, Guerreiro, Reus