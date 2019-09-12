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12.09.2019 - 09:13| Fotomaç

Slimani, Benin'i de boş geçmedi!

Fenerbahçe'de geçen sezon performansıyla tepki çeken Slimani, Monaco'da bembeyaz bir sayfa açtı. Fransız ekibinde çıktığı 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nın Benin ile oynadığı hazırlık maçında da fileleri havalandırdı.

Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan ve 15 lig maçında 1 gol atan Slimani'ye bir haller oldu. Cezayirli oyuncu, yeni takımı Monaco'da rakip kalecilerin kabusu oldu.

Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan ve 15 lig maçında 1 gol atan Slimani'ye bir haller oldu. Cezayirli oyuncu, yeni takımı Monaco'da rakip kalecilerin kabusu oldu. Fransız ekibinde çıktığı 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nın Benin ile oynadığı hazırlık maçında da fileleri havalandırdı.

Slimani, Benini de boş geçmedi

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