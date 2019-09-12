Slimani, Benin'i de boş geçmedi!

Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan ve 15 lig maçında 1 gol atan Slimani'ye bir haller oldu. Cezayirli oyuncu, yeni takımı Monaco'da rakip kalecilerin kabusu oldu.

Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan ve 15 lig maçında 1 gol atan Slimani'ye bir haller oldu. Cezayirli oyuncu, yeni takımı Monaco'da rakip kalecilerin kabusu oldu. Fransız ekibinde çıktığı 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nın Benin ile oynadığı hazırlık maçında da fileleri havalandırdı.