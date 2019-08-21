Slimani kiralık olarak Monaco'da

Kulüpten yapılan açıklamada Cezayirli golcünün Leicester'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Slimani, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Monaco'ya geldiğim için çok mutluyum. Monaco, ligde üst sıraları için mücadele eden ve Avrupa kupalarında yer almayı isteyen bir takım. Kulübü hedeflerine ulaştırmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Slimani, sarı-lacivertli formayla geçen sezon 25 resmi maçta forma giydi ve 5 gol attı.

Bu transferin ardından Galatasaray'ın da Falcao'yu açıklaması bekleniyor.

İşte Slimani paylaşımı