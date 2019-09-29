Slimani şov devam ediyor

Geçen sezon Fenerbahçe'deki başarısız performansıyla taraftarlara saç-baş yoldurtan Islam Slimani, Monaco'da adeta küllerinden doğdu. Fransız ekibinde gollerine yeniden başlayan golcü oyuncu, Brest maçında çıkışını sürdürdü.

Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandığı sırada Brest'le karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden kırmızı beyazlı ekipte maça damga vuran Slimani, mücadeleyi 3 asist 1 golle tamamladı. 5 maçta 4 gol 4 asiste ulaşan 31 yaşındaki futbolcunun bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

2018-2019 sezonunun başında Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, 25 maçta forma giymişti. Kaçırdığı gollerle isminin altında ezilen Cezayirli futbolcu, sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkarken, ligde ve kupada 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 3 gol kaydetmişti.