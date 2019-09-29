Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFransa Ligue 1Slimani şov devam ediyor
29.09.2019 - 09:55 | | Fanatik

Slimani şov devam ediyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Islam Slimani, Fransız ekibi Monaco'da şov yapmaya devam ediyor. Cezayirli futbolcu 5 maçta 4 gol 4 asiste ulaştı.

Geçen sezon Fenerbahçe'deki başarısız performansıyla taraftarlara saç-baş yoldurtan Islam SlimaniMonaco'da adeta küllerinden doğdu. Fransız ekibinde gollerine yeniden başlayan golcü oyuncu, Brest maçında çıkışını sürdürdü.

Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandığı sırada Brest'le karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden kırmızı beyazlı ekipte maça damga vuran Slimani, mücadeleyi 3 asist 1 golle tamamladı. 5 maçta 4 gol 4 asiste ulaşan 31 yaşındaki futbolcunun bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

2018-2019 sezonunun başında Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, 25 maçta forma giymişti. Kaçırdığı gollerle isminin altında ezilen Cezayirli futbolcu, sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkarken, ligde ve kupada 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 3 gol kaydetmişti.

Slimani şov devam ediyor

Slimani şov devam ediyor

Levent Şahin: 'Çalışmalarımızın karşılığı asla bu değil'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Slimani şov devam ediyor

Slimani şov devam ediyor

Galatasaray'ın derbi hasılatı 11 milyon TL

Galatasaray'ın derbi hasılatı 11 milyon TL

Süper Lig'de gözler Trabzonspor - Beşiktaş maçında!

Süper Lig'de gözler Trabzonspor - Beşiktaş maçında!

Kadının fendi, FIFA’yı yendi

Kadının fendi, FIFA’yı yendi

Sıradaki Haber