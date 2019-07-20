Slimani stoper olarak girmiş

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Cezayir Milli Takımı Senegal’i yenerek Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon olurken, Islam Slimani takımın kadrosundaki isimlerden biri olarak başarıda pay sahibi oldu. Yedi maçın sadece üçünde forma giyen deneyimli forvet, Fenerbahçe’de geçen kötü sezonun ardından bir nebze moral buldu.

Senegal ile olan final karşılaşmasında 89. dakikada oyuna dahil olan Slimani’ye kalan dakikalar için değişik bir görev verildiği ortaya çıktı. O dakikada 1-0’lık skor üstünlüğü bulunan takımın gol yememesinin öncelik olduğu, kendisine de bu yönde bir görev verildiği belirlendi.

Teknik direktör Belmadi’nin son anlarda oyuna aldığı futbolcusundan savunma yapmasını ve defansa yardımcı olmasını istediği bildirildi. Slimani, hocasının kendisine verdiği görevi bizzat açıklarken, kalan bölümde bu doğrultuda elinden geleni yaparak Cezayir’in gol yememesi adına uğraştığını ve takım arkadaşlarıyla beraber bunu başardıklarını söyledi.