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HaberlerFransa Ligue 1Slimani yine boş geçmedi, Cezayir kazandı!
10.09.2019 - 10:15

Slimani yine boş geçmedi, Cezayir kazandı!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kariyerinin en kötü performansını sergileyen Slimani, Monaco'dan sonra milli takımda da golle buluştu.

Hazırlık maçında son Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Cezayir ile Benin karşı karşıya geldi

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Cezayir'de oyuna 69. dakikada dahil olan Islam Slimani, 72. dakikada penaltıdan kaydettiği golle takımını öne geçirdi. Kalan dakikalar gol olmadı ve Cezayir,

Islam Slimani'nin attığı golle hazırlık maçında Benin'i 1-0 mağlup etti. Cezayir'de Sofiane Feghouli maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Slimani yine boş geçmedi, Cezayir kazandı

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