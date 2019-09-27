Slimani'den Falcao sözleri: Unutturmaya gelmedim

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve bu yaz Monaco'ya transfer olan

Islam Slimani, Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan Cezayirli golc, "Falcao'yu unutturmak için Monaco!ya gelmedim" dedi.

FALCAO İLE BENİ KARŞILAŞTIRAMAZSINIZ

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Slimani, "Zamanla daha verimli olacağız. Hocam benim özelliklerimi ve sahada beni nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bir oyuncu için bu çok önemli. Hocam bana güvenebileceğini biliyor. Ben buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim. Onun burada yaptıklarıyla beni karşılaştıramazsınız" dedi.

OLEG PETROV'DAN FALCAO İTİRAFI

Sport-Express'e konuşan Monaco 2. Başkanı Oleg Petrov, "Falcao'nun transferine engel olmak hiçbir işimize yaramayacaktı. Kendisi Galatasaray'da oynamak istedi. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi çok istedi. Bu nedenle onu takımda tutmamız imkansızdı" dedi.