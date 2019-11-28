Slimani'ye 2 maç ceza

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Islam Slimani, Fransa’da ceza aldı. Monaco’da oynayan Cezayirli golcü, Bordeuax maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu’ndan 2 maç cezaya çarptırıldı.

Monaco’da iyi bir sezon geçiren Slimani, direkt kırmızı karttan dolayı 2 maç cezayla karşılaştı. Slimani, Ligue 1’de 10 maçta 6 gol attı, 8 asist yaptı.