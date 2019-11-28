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28.11.2019 - 17:46 |

Slimani'ye 2 maç ceza

Fransa Ligue 1’de iyi bir sezon geçiren Islam Slimani, kırmızı kart cezası nedeniyle sıkıntı yaşadı. Cezayirli, Monaco’yu 2 maç yalnız bırakacak.

Slimani'ye 2 maç ceza

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Islam Slimani, Fransa’da ceza aldı. Monaco’da oynayan Cezayirli golcü, Bordeuax maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu’ndan 2 maç cezaya çarptırıldı.

Monaco’da iyi bir sezon geçiren Slimani, direkt kırmızı karttan dolayı 2 maç cezayla karşılaştı. Slimani, Ligue 1’de 10 maçta 6 gol attı, 8 asist yaptı.

Slimaniye 2 maç ceza

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