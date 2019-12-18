Fransa'da Slimani'ye tepki!

Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille ile eski Fenerbahçeli Slimani'nin takımı Monaco Fransa Lig Kupası son 16 turunda karşılaştı.

Mücadelenin 19. dakikasında Victor Osimhen ile öne geçen Lille, 45. dakikada Loic Remy ile farkı 2'ye çıkardı. Monaco'da Slimani 55. dakikada penaltı kaçırarak farkı 1'e indirme şansını kaybetti.

Skoru belirleyen gol 86. dakikada Loic Remy kadetti ve Lille, Monaco'yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek Fransa Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Lille'de Zeki Çelik, 30. dakikada, Yusuf Yazıcı ise 78. dakikada oyuna dahil oldu.

Slimani'nin kariyeri iyi başlamıştı;

Fransız basınında Slimani'ye eleştiri

Maçın en düşük puanını Slimani'ye veren L'Equipe; Cezayirli forvetin zaman zaman yaptığı oldukça saçma hareketleri dikkat çekti. Maç boyunca top kayıpları ve kötü tercihler yaptı. Ayrıca kaçırdığı penaltıda, vuruş yeri ve çektiği kötü şut nedeniyle kendisini suçlayabiliriz.

France Football: Slimani'nin kullandığı kötü penaltı kaleci Jardim'i geçemedi ve skoru 2-1'e getirme şansını yok etti. Sonradan oyuna giren Yusuf Yazıcı, halihazırda son derece etkili olan Lille hücumuna katkı yaptı.

Maxifoot: Takım arkadaşlarından yeterince yardım alamayan Slimani atak yollarında öksüz kaldı. Lille'in iyi defansı Monaco'nun atak yollarını kapatınca Slimani tehlikeli bölgeye bile giremedi. En kötüsü ise penaltı atışını kaleciye ikram etti. 78'de oyuna giren ve etkili olan Yusuf Yazıcı'nın şutu direkten döndü.