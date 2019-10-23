Sloukas, son 10 yÄ±lÄ±n en iyilerine aday

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Organizasyonun internet sitesinde aÃ§Ä±klanan adaylarda Kostas Sloukas, Victor Khryapa ve Georgios Printezisâ€™in ardÄ±ndan son on yÄ±la damga vuran isimler arasÄ±nda gÃ¶sterildi.

Sitede oyunucunun kariyerine iliÅŸkin bilgilere yer verildi.

Sloukas'Ä±n doÄŸuÅŸtan kazanan bir oyuncu olduÄŸuna deÄŸinilen yazÄ±da, "2010'lu yÄ±llarda Olympiakos ve FenerbahÃ§e'de forma giyen Kostas Sloukas, doÄŸuÅŸtan kazanan bir oyuncu olduÄŸunu ispatladÄ±. 15 Ocakâ€™ta 30 yaÅŸÄ±nÄ± dolduracak olan Sloukas, ÅŸimdiden Ã¼Ã§ Avrupa Ligi ÅŸampiyonluÄŸu kazandÄ± ve bu alanda en Ã§ok ÅŸampiyonluk kazanan oyuncular listesinde ikinci oldu. Ã–te yandan 6 final oynayan Sloukas, bu alanda rekorun sahibi Matjaz Smodisâ€™in bir final maÃ§Ä± gerisinde." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Oyuncunun THY Avrupa Ligi kariyerine 2009-10 sezonunda Olympiakos'la baÅŸlayÄ±p 2012 ve 2013'te turnuvada ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve FenerbahÃ§e Beko'ya katÄ±lmadan Ã¶nceki son sezonunda final oynadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

29 yaÅŸÄ±ndaki basketbolcunun 2015-16 sezonunda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e'de ise 5 kez Ã¼st Ã¼ste THY Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Finali'nde mÃ¼cadele ettiÄŸi, 3 kez finale kaldÄ±ÄŸÄ± ve 2017 yÄ±lÄ±ndaki ÅŸampiyonluÄŸuna yer verildi.

FenerbahÃ§eli oyuncu, "Ã¶lÃ¼mcÃ¼l bir ÅŸutÃ¶r" ve "harika bir pasÃ¶r" olarak nitelendirilirken, bu baÅŸalarÄ±larÄ±n hepsini 20'li yaÅŸlarda el ettiÄŸi ve geliÅŸtirmek iÃ§in yeterli zamanÄ±nÄ±n olduÄŸuna deÄŸinildi.

Listede THY Avrupa Ligi tarafÄ±ndan 50 aday daha aÃ§Ä±klanacak. AdaylarÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, taraftarlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±na aÃ§Ä±lacak oylamanÄ±n sonucunda, son 10 yÄ±la damga vuran 10 oyuncu belirlenecek