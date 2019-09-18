Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş UEFA Avrupa Lig'inde perdeyi açıyor. Temsilcimiz ilk maçında deplasmanda Slovak ekip Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Ligde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı ekip Avrupa'da güzel bir sonuç alarak moral kazanmak istiyor. Peki, Slovan Bratislava maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Slovan Bratislava Beşiktaş maçı 19 Eylül Perşembe akşamı saat 22.00'de Narodny Futbalovy Stadion'da oynanacak. Karşılaşmayı Estonyalı Kristo Tohver yönetecek. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU...

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N’Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir"