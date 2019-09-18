UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başlıyor. K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaşıyor. Ligde aldığı başarısız sonuçları unutturmak ve kara bulutları dağıtmak isteyen Beşiktaş maçtan mutlak galip gelmek istiyor. Taraftar ise takımını yalnız bırakmak istemezken "Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Slovan Bratislava Beşiktaş maçı 19 Eylül Perşembe akşamı saat 22.00'de Narodny Futbalovy Stadion'da oynanacak. Karşılaşmayı Estonyalı Kristo Tohver yönetecek. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU...

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N’Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir"