Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUefa Avrupa LigiSlovan Bratislava kazandı, Getafe yine puan kaybetti
16.09.2019 - 00:38 | | AA

Slovan Bratislava kazandı, Getafe yine puan kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'den Beşiktaş'ın rakibi Slovan Bratislava kazanırken Trabzonspor'un rakibi olan Getafe deplasmanda berabere kaldı.

Slovan Bratislava kazandı, Getafe yine puan kaybetti

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakiplerinden Slovan Bratislava, Slovakya Süper Ligi'nde karşılaştığı Spartak Trnava'yı 2-0 yendi. 

Slovan Bratislava, ligin 8. haftasında Spartak Trnava'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, Sporar'ın 19 ve Drazic'in 90 2'nci dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Puanını 19'a çıkaran Slovan Bratislava 2. sıradaki yerini korudu. Beşiktaş, 19 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk olacak.

Getafae yine puan kaybetti
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor'un rakibi olan Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

Benito Villamarin Stadı'nda oynanan maçta iki takımın da golleri penaltıdan geldi. Müsabakanın 15. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Real Betis, 73. dakikada Joaquin Rodriguez'in penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirirken, maç 1-1 sona erdi.

Ev sahibi takımda 25. dakikada William Silva de Carvalho, 94. dakikada da Lorenzo Moron kırmızı kart gördü. La Liga'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Getafe, 3 puanla 18. sırada bulunuyor. Real Betis ise 4 puanla 15. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe-Trabzonspor karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü oynanacak. 

Sevilla liderlik koltuğuna oturdu

La Liga'da tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından liderlik koltuğu el değiştirdi. Haftaya 9 puanla lider giren Atletico Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 yenilmesini iyi değerlendiren Sevilla, deplasmanda Alaves'i 1-0 yenerek, 10 puanla ligde ilk sıraya yükseldi.

Slovan Bratislava kazandı, Getafe yine puan kaybetti

    Aykut Kocaman: “Kaybetmiyorduk ama kazanma ile ilgili sıkıntımız vardı”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sergen Yalçın: "Hak ettiğimiz bir galibiyet"

    Sergen Yalçın: "Hak ettiğimiz bir galibiyet"

    Yukatel Denizlispor - Konyaspor: 0-1

    Yukatel Denizlispor - Konyaspor: 0-1

    Karaman'dan Daniel Sturridge itirafı!

    Karaman'dan Daniel Sturridge itirafı!

    Abdülkadir Parmak: "Sonlara doğru çok gol kaçırdık"

    Abdülkadir Parmak: "Sonlara doğru çok gol kaçırdık"

    Sıradaki Haber