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17.08.2019 - 15:44| Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Sneijder futbolu bıraktı, menajer oluyor

Futbolu bırakan Wesley Sneijder, bundan böyle futbolcu menajerliği yapacağını açıkladı.

Aktif futbolculuktan emekliye ayrılarak futbolu bırakan Wesley Sneijder, yeni mesleğini şimdiden belirledi. Galatasaray’ın eski futbolcusu olan Hollanda futbolunun efsane ismi menajer olacağını açıklayarak “Oyunculara rehberlik etmek istiyorum” dedi.

Uzun dönemde teknik adamlık üzerinde de duracağı itirafında bulunan Wesley Sneijder, bu bağlamda profesyonel teknik adamlık kursları üzerinde duracağını, ülkesinde bu kurslara gideceğini söyledi. Ajax, Real Madrid, Inter gibi ekiplerin de formasını giymişti.

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