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26.08.2019 - 01:45| Skorer

Sofiane Feghouli: "Başımızı dik tutmalıyız"

Süper Lig'de Konyaspor'dan 90+6'da yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.

Sofiane Feghouli: "Başımızı dik tutmalıyız"

Süper Lig'de Konyaspor'dan son dakikada yediği golle 3 puanı bırakan ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.

"Başımızı dik tutmalıyız"
"İlk başlarda maçın kontrolü tamamen bizdeydi. Skoru da elde ettik fakat kırmızı kartın ardından onlar daha fazla bizim sahamızda oynamaya başladılar. Ancak yolumuz uzun, oyun olarak da fizik olarak da daha iyi olacağız. Başımızı dik tutmalıyız."

"Tüm kupaları almak istiyorum"
"Mental olarak kendimi hala aç hissediyorum. Fiziksel olarak yorucu bir sezon geçirdim ancak bu sezon da tüm kupaları almak istiyorum. Bizimle yakından ilgilenen sağlık ekibimize ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum."

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