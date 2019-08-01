Son dakika | Şok iddia! Falcao'nun yaşı...

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın transferini sonlandırmak için uğraş verdiği Radamel Falcao’nun gerçek yaşının 33 olmadığı öne sürüldü. Kolombiyalı futbolcunun yaşına ilişkin bundan altı yıl önce ülkesinde bir iddia ortaya atıldı.

Okul müdürü ortalığı karıştırdı

Kolombiya’da Noticias Uno isimli televizyon programında, Falcao’nun San Pedro Claver de Bucaramanga isimli eski okulunun müdürü Wilson Serrano’nun konuşmalarına yer verildi. Okul öncesi eğitime Falcao’nun 1989’da katıldığı, dolayısıyla bilindiği gibi 1986 değil; 1984 doğumlu olduğu savunuldu.

Monaco’ya gitti, iddialar çıktı

Müdür Serrano “Falcao okul öncesi sınıfına 5 yaşındayken katıldı. Okula kayıt yaptırabilmek için orijinal nüfus kayıt örneğini göstermeniz gerekiyor” diye konuştu. Futbolcuya ait bu okula kayıt belgeleri de yayınlandı. Bu iddialar golcü oyuncuyu bir süreliğine zor durumda bıraktı çünkü tam o günlerde Atletico Madrid’den Monaco’ya transfer olmuştu ve iddialar yeni kulübünde soru işaretlerini beraberinde getirebilirdi.

Falcao iddiaları reddetti

Eski okulunun müdürünün belgeli açıklamasına karşın Falcao, o dönem bu iddiaları asılsız ve gülünç bularak reddedip “Medyada yaşımla ilgili çıkan haberler beni şaşkına çevirdi. Ben bunun doğru olmadığını belirterek bu konunun kapanmasını istiyorum” diye konuştu.

Belgeler farklı telden çalıyor

O dönem büyük yankı uyandıran olayla ilgili sonrasında yıldız futbolcunun 1986 doğumlu olduğunu gösteren nüfus kayıt örneği yayınlandı. Okul kayıt belgesine göre 1984 doğumlu olduğu belirtilen Falcao'nun gerçek yaşına ilişkin tartışmalar bu belgenin ardından gündemden düştü.