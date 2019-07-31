Sol anahtarı

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı hoca, 2-0 mağlup oldukları Eibar ve golsüz biten Apollon Larisas maçlarından sonra yaptığı detaylı analizde özellikle savunmadan topla çıkarken sıkıntı yaşadıklarını tespit etti. Stoper pozisyonu için birçok deneyimli isimle temas kuran yönetimin, sol bek konusunda ise Collins ve Trauco ile ilgilendiği belirlendi.

Avusturya kampında iki hazırlık maçını geride bırakan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı gözünü transfere dikti. Deneyimli hoca, sol stoper ve sol bek transferinin bir an önce bitirilmesini istedi.

2-0 mağlup oldukları Eibar ve golsüz biten Apollon Larisas maçlarında siyah-beyazlı takımın hem geriden oyun kurma hem de hücum hattında yaşadığı sıkıntıları not alan Avcı, iki transferin acilen bitirilmesini talep etti. Enzo Roco’nun sakatlanması, Mirin’in yetersiz oluşu nedeniyle savunmada istediği kurguyu oluşturamayan deneyimli teknik adam öncelikle stoper transferinin bitirilmesini bekliyor.

Eliaquim Mangala, Martins Indi ve Marcelo gibi isimleri listesinde tutarken, farklı isimlerle de görüşen yönetim, birkaç gün içerisinde bu eksikliği gidermeye çalışacak. Burak Yılmaz’ın henüz hazır olmaması nedeniyle bu oyuncudan yararlanamayan Abdullah Avcı, hücum hattındaki sıkıntıyı buna bağlarken, sadece Caner Erkin’in yer aldığı sol bekteki açığın da en kısa sürede kapatılması gerektiğini düşünüyor.

Avusturya kampının en başarılı isimlerinden Ricardo Quaresma ile Gökhan Gönül gibi uyumlu bir ikiliyi sol kulvarda da kullanmak isteyen Avcı, rakip savunmaları göbekten değil daha çok kanatlardan delmenin hesaplarını yapıyor.

Paderborn’da oynayan Jamilu Collins’in yanı sıra Flamengo forması giyen Miguel Trauco’yu listesinde bulunduran Beşiktaş bu iki oyuncu dışında sol beke başka isim düşünmüyor.