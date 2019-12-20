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20.12.2019 - 08:00 |

Sol bek arayışları

Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe’de bu sezon genelinde olduğu gibi sol bek sıkıntısı dikkat çekiyor.

Sol bek arayışları

Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe’de bu sezon genelinde olduğu gibi sol bek sıkıntısı dikkat çekiyor. Hasan Ali Kaldırım’ın sezon başı sakatlığı sonrası transfer de yapılamayan bu bölgede birçok isim denendi.

Dirar, Hasan Ali’nin yokluğunda başarılı olsa da hazırlık ya da kupa maçlarında sol bekte kendini bulan diğer isimler Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç oldu. Teknik heyet Dirar’ın da olası yokluğunu düşünerek bu bölgeye alternatif hazırlamaya çalışılıyor.

Kadıköy güvencesi
Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı Kadıköy’de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki son yenilgisini 17 Nisan 2005’te 4-3’lük skorla yaşadığı siyah-beyazlılara karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü  görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı’nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10’unu kazandı, 7’sinden de beraberlikle  ayrıldı.

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