Sol beke Danimarka rüzgarı

CELAL UMUT EREN

Zanka hamlesiyle ilk sinyali veren sarı-lacivertliler, sol bek için de rotasını Danimarka’ya çevirdi. Aleksandar Kolarov konusunda hala sonuç alamayan kulüp, gözünü Lazio’da forma giyen Riza Durmisi’ye dikti. Satın alma opsiyonuyla kiralık formülü gündeme gelse de İtalyan ekibi 4 milyon euroluk bedel belirledi.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları yoğun bir biçimde sürüyor. Ligin başlamasına 1 haftadan az bir zaman kala kritik eksiklerini kapatmaya çalışan sarı-lacivertliler, ilk olarak savunma bölgesine takviyeler yapıyor.

Mathis Zanka Jorgensen’i transfer ederek stoper hattına ilk hamlesini yapan Fenerbahçe, sol bek konusunda da hazırlıklarını hızlandırdı. Kulüp, gözünü Lazio’da oynayan Riza Durmisi’ye dikti. Arnavut asıllı Danimarkalı sol bek için çalışma başlatan sarı-lacivertliler, olabilecek tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Aleksandar Kolarov konusunda hala daha sonuç alamayan Fenerbahçe, Durmisi konusunu gündemde ön plana aldı.

Satın alma opsiyonuyla kiralık formülü şu anda değerlendiriliyor. Ancak Lazio cephesi, 25 yaşındaki oyuncudan mutlaka para kazanmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Real Betis’ten 7.5 milyon euroya transfer edilen Durmisi’nin olası ayrılığına onay veren İtalyan kulübü, en az 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi.



2018-19 sezonunda Serie A’da sadece 10 maçta görev alan Danimarkalı yıldız da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor. Bu nedenle Durmisi’nin Lazio’dan ayrılma fikrine sıcak baktığı bildirildi. Aynı zamanda sol önde de oynayabilen Riza Durmisi, EURO 2020 yolunda Danimarka Milli Takımı’nda yer almak istediği için düzenli şans bulabileceği kulüp arıyor.