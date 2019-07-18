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18.07.2019 - 15:59| İSTANBUL (İHA)

Soldado: Granada büyük bir aile, seçimimi rahatlıkla yaptım

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado, Granada ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan golcü futbolcu, "Başka kulüplerden de teklif geldi ancak Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördükten sonra seçimimi rahatlıkla yaptım" dedi.

Soldado: Granada büyük bir aile, seçimimi rahatlıkla yaptım

Sezon sonu Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren İspanyol golcü Roberto Soldado, geçtiğimiz günlerde La Liga ekiplerinden Granada ile sözleşme imzalamıştı.

Atılan imzaların ardından Granada taraftarıyla buluşan Soldado, burada kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. İspanya’ya geri dönmek istediğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Başka kulüplerden de teklif geldi ancak Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördükten sonra seçimimi rahatlıkla yaptım" diye konuştu. 


Roberto Soldado, yaklaşık 300 taraftarın katıldığı törende fotoğraf çektirip forma imzattı. Yıldız golcü gelecek sezon 9 numaralı formayı giyecek. 

 

 

 

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