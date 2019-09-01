Son Aslan Falcao

Galatasaray aylardır beklenen Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı, dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı renklerine bağladı. 33 yaşındaki futbolcu için bonservis ödenmeyecek.

Monaco ile kıran kırana pazarlıklarda dün son noktayı koyan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, İdari Menajer Şükrü Hanedar ve Menajer Ahmet Bulut akşam saatlerinde işi bitirdiler.Kadrosuna Ben Yedder ve Slimani’yi katan Monaco, bir forvet transferini daha bitirmeden Falcao’yu bırakmayacağını bildirmişti. Fransızlar dün Leipzig forması giyen Jean-Kevin Augustin’le anlaşınca Falcao’nun çıkışına izin verdiler. Galatasaray ile 3+1 seneliğine anlaşan Radamel Falcao yıllık net 5.5 milyon euro alacak. Ayrıca yıllık yaklaşık 1 milyon euro başarı bonusu da sözleşmesinde yer alacak. Falcao için bonservis ödemeyecek olan Galatasaray oyuncunun bir sonraki satışından Monaco’ya % 60 pay verecek.İstanbul’a geliyor33 yaşındaki futbolcu bugün saat 17.00’de özel uçakla İstanbul’a gelecek. Falcao için hafta içinde Türk Telekom Stadı’nda taraftara da açık görkemli bir imza töreni düzenlenecek.