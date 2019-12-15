Son dakika - Ali Koç: "Radikal kararları alacağız"

Fenerbahçe'de Sivasspor yenilgisi sonrası başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu

"Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik"

"Sivasspor'u tebrik ederim. Süreklilik arzeden bir futbol oynuyorlar. Bizde de süreklilik arzeden deplasman sıkıntısı. Kendi sahamızda başka, deplasmanda başka oynuyoruz. Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik. 3 puan"

"Radikal kararları alacağız"

'Kapanmayacak fark değil. Oyuncularla da konuştum. Çıkarız buradan. Enterasan bir lig oluyor. Bazı tedbirleri, radikal kararları alacağız elbette. En çok üzüldüğüm Sadık oldu. Durduk yere sakatlandı. Oldukça uzun sürecek gözüküyor geri dönmesi.'

"Maçın hırsından kendini tutamamış"

"Rodrigues'in haklı olarak gördüğü bir kırmızı kart konuştuk. Oyuncu da kabul ediyor. Maçın hırsından kendini tutamamış. Ozan takımın kaptanlarından. Kendine hakim olmalı. 4. hakemle yaşadıklarını söylediklerinden sonra ona da biraz hak verdim. Şampiyon olacağız. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Bu kayıpların erken gelmesi bir noktada sevindirici"

"Sadık'a çok üzüldüm"

"Devre arasında kadromuzu güçlendirmek zorundayız. Zajc, bizim için diğer takımların ilgilendiği değerlerden biriydi. Sakatlığıyla birlikte planlar değişebilir. Benim en çok üzüldüğüm konu sakatlıklar. Sadık'a çok üzüldüm, dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla atlatırız ama görünen o ki bayağı bir süre oynamayacak"

"Yok efendim niye buluşmuşlar, %30'dan %40'a yükseltilmesi falan bizim için olmuş gibi, sabrımızı taşıracak seviyeye geldi bazı başkan seviyesindeki açıklamalar. Onlara da cevap vereceğim"

"Fatih Terim'den daha çok korunan bir hoca yoktur spor basınında. Onun da nedenlerini zaman gelince açıklarız."