Son dakika- Başkan Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya forma!

Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile Acun Ilıcalı bir araya geldi. Acun Ilıcalı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe WinWin kampanyasındaki emekleri sebebiyle başkan Ali Koç, acun Ilıcalı'ya forma hediye etti. Ünlü televizyoncu duygularını şu şekilde dile getirdi; "Benim için çok anlamlı bir an... Gönül verdiğim Fenerbahçe için faydalı olabilmek, büyük taraftarımızla beraber tarihin en büyük destek kampanyasını hayata geçirebilmek ve başkanımız Ali Koç tarafından güzel cümlelerin yazıldığı formaya layık görülmenin değerini anlatamam... "