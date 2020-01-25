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25.01.2020 - 15:37 | | İSTANBUL (AA)

Son dakika | Beşiktaş Kulübü, Ljajic'in sakatlandığını açıkladı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Adem Ljajic'in antrenmanda sakatlandığı duyuruldu.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Adem Ljajic'in antrenmanda sakatlandığı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, dünkü antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden Adem Ljajic'e, muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda "biceps femoris tendiniti" tanısı konulduğu bildirildi.

Göztepe maçının kadrosunda yer verilmeyen siyah-beyazlı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

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Son dakika | Beşiktaş Kulübü, Ljajicin sakatlandığını açıkladı

Son dakika | Beşiktaş Kulübü, Ljajicin sakatlandığını açıkladı

 

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