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02.11.2019 - 12:18 | | SABAH

Son dakika | Beşiktaş'a Talisca'dan kötü haber

Çin basını, Beşiktaş’ın eski yıldızı Anderson Talisca’nın, kulübü Guangzhou Evergrande’de yoluna devam edeceğini yazdı.

Devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili Çin'den haber geldi. Çin'in önde gelen gazetelerinden Sina, Brezilyalı'nın takımdan ayrılmak gibi bir planı olmadığını ve Guangzhou Evergrande'nin de ciddi yatırım yaptığı oyuncusunu göndermeyi düşünmediğini vurguladı. 2022'ye kadar sözleşmesi olan Sambacı'nın, kiralık ayrılmasının da çok zor olduğu kaydedildi.

SEBEBİ CANNAVARO

Kulüple arasında bir gerginlik olan teknik direktör Cannavaro'nun sözleşmesinin dondurulmasının da Talisca'nın geleceğinin tartışmaya açılmasına neden olduğu belirtildi. Bu sezon 24 maçta forma giyen 25 yaşındaki Anderson Talisca, 13 kez ağları sarstı. (Sabah)

Son dakika | Beşiktaşa Taliscadan kötü haber

 

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