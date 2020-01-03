03.01.2020 - 18:35 |
Son dakika | Beşiktaş'ta Erdem Seçgin, Ümraniyespor’a kiralandı!
Beşiktaş, genç futbolcusu Erdem Seçgin'i TFF 1. Lig ekiplerinen Ümraniyespor'a sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Ümraniyespor kulübü de transferi duyurdu.
Beşiktaş, genç futbolcusu Erdem Seçgin'i TFF 1. Lig ekiplerinen Ümraniyespor'a sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Ümraniyespor'dan açıklama
Beşiktaş'ın ardından Ümraniyespor sosyal medya hesbaından transferi duyurdu. İmza anından fotoğraf paylaşan İstanbul kulübü, "Beşiktaş’tan genç orta saha oyuncusu Erdem Seçgin’in kulübümüze sezon sonuna kadar kiralık transferini gerçekleştirdiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerini kullandı.