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22.12.2019 - 22:23 |

Son dakika- Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı! Çebi'nin ofisinde...

Süper Lig'de Fenerbahçe yenilgisi sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. 3-1'lik derbi mağlubiyeti sonrası Beşiktaş yönetimi, başkan Çebi'nin ofisinde toplandı.

Son dakika- Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı! Çebi'nin ofisinde...

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme yaşandı.

Derbide Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte toplantı kararı alındı. yayıncı kuruluşun haberine göre; Beşiktaş yönetimi, başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde olağanüstü toplandı. 

TRT Spor'un haberine göre ise; Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarıyla alakalı yarın basın toplantısı düzenleyecek

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