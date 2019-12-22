22.12.2019 - 22:23 |
Son dakika- Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı! Çebi'nin ofisinde...
Süper Lig'de Fenerbahçe yenilgisi sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. 3-1'lik derbi mağlubiyeti sonrası Beşiktaş yönetimi, başkan Çebi'nin ofisinde toplandı.
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme yaşandı.
Derbide Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte toplantı kararı alındı. yayıncı kuruluşun haberine göre; Beşiktaş yönetimi, başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde olağanüstü toplandı.
TRT Spor'un haberine göre ise; Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarıyla alakalı yarın basın toplantısı düzenleyecek