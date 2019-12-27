27.12.2019 - 22:01 | | Skorer
Son dakika- Beşiktaş'ta Ruiz cezalı duruma düştü!
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku yaşandı. Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan defans oyuncusu hakem Fırat Aydınus'tan gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku yaşandı.
Siyah-beyazlıların Gençlerbirliği ile evinde oynadığı maçın 62. dakikasında sarı kart gören Victor Ruiz cezalı duruma düştü.
Yıldız defans oyuncusu, Beşiktaş'ın lider Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.