22.12.2019 - 23:20 |
Son dakika- Beşiktaş'tan derbi sonrası tepki!
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'tan maç sonu tepki geldi. Maçtan pozisyonları paylaşan siyah-beyazlı kulüp "Bu düzen böyle sürmeyecek" notunu paylaştı.
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu derbi maçın ardından siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı görselle hakem kararlarına tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından, Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.
Penaltı beklenen üç anın yer aldığı görselin üzerinde ise, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" yazısı yer aldı.