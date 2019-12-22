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22.12.2019 - 23:20 |

Son dakika- Beşiktaş'tan derbi sonrası tepki!

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'tan maç sonu tepki geldi. Maçtan pozisyonları paylaşan siyah-beyazlı kulüp "Bu düzen böyle sürmeyecek" notunu paylaştı.

Son dakika- Beşiktaş'tan derbi sonrası tepki!

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu derbi maçın ardından siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı görselle hakem kararlarına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından, Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı. 

Penaltı beklenen üç anın yer aldığı görselin üzerinde ise, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" yazısı yer aldı.

Son dakika- Beşiktaştan derbi sonrası tepki

Son dakika- Beşiktaştan derbi sonrası tepki

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