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26.12.2019 - 19:19 |

Son dakika- Beşiktaş'tan TFF'ye bir yazı daha! 24 saatlik süre verdi...

Beşiktaş kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanması için bir yazı daha gönderdi. Siyah-beyazlı kulüp cevap gelmemesi durumunda Cumhuriyet Başsvcılığına'na suç duyurusunda bulunacağını belitti.

Son dakika- Beşiktaş'tan TFF'ye bir yazı daha! 24 saatlik süre verdi...

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı daha gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen yazıda eğer tekrar cevap gelmemesi durumunda Cumhuriyet Başsvcılığına'na suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Beşiktaş kulübü'nün yazısında şu ifadeler yer alıyor:

"Talebizimin kabulünü, talebimiz ile ilgili her ne kadar verilecek olursa olsun, Tahlim Kurulu'na müracaatımız engellenmeyecek bir biçimde karar oluşturularak tarafımıza tebliğini, tüm bunlar için ilgi yazımız sonrasında cevapsız geçirilen süreyi de dikkate alarak 24 saat daha bekleyeceğimizi, aksi takdirde TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında başta anayasal hak arama hürriyetimizin kısıtlanması ve görevi ihmal olmak üzere bilcümle suç işlendiğinden bahisle yasal yollara başvurularak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesini talep ve beyaz ederiz"

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