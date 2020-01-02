Son dakika - Borja Herrera'dan Fenerbahçe paylaşımı! Meğerse...

Fenerbahçe devre arası transfer için çalışmalarına başlarken Borja Herrera'dan Fenerbahçe çıkışı geldi. Herrera sosyal medya hesabından "Fenerbahçe'ye geliyorum" yazdı.

Herrera sezon başında transfer olduğu Netanya'da sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. 26 yaşındaki yıldızın bu paylaşımı büyük dikkat çekti. Paylaşımın ciddiyeti merak konusu oldu. İspanyol sol bek kariyerinde Real Valladolid, Las Palmas, Albacete'de forma giydi.

HESABI HACLENDİ

Ancak oyuncunun hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Herrera Instagram hesabından açıklamada bulundu.