02.01.2020 - 18:10 |
Son dakika - Borja Herrera'dan Fenerbahçe paylaşımı! Meğerse...
Fenerbahçe devre arası transfer için çalışmalarına başlarken yıldız sol bekten sürpriz bir paylaşım geldi. İspanyol sol bek Borja Herrera, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye geleceğini duyurdu. Yıldız ismin paylaşımı kafa karıştırdı. Daha sonra bir açıklama yapan Herrera, hesabının hacklendiğini duyurdu.
Fenerbahçe devre arası transfer için çalışmalarına başlarken Borja Herrera'dan Fenerbahçe çıkışı geldi. Herrera sosyal medya hesabından "Fenerbahçe'ye geliyorum" yazdı.
Herrera sezon başında transfer olduğu Netanya'da sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. 26 yaşındaki yıldızın bu paylaşımı büyük dikkat çekti. Paylaşımın ciddiyeti merak konusu oldu. İspanyol sol bek kariyerinde Real Valladolid, Las Palmas, Albacete'de forma giydi.
HESABI HACLENDİ
Ancak oyuncunun hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Herrera Instagram hesabından açıklamada bulundu.