26.12.2019 - 23:31 |
Son dakika- Bruma, İstanbul'da!
Galatasaray'ın eski futbolcusu İstanbul'a geldi. Yıldız isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma İstanbul'da ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından akşam yemeğini paylaşan Bruma'nın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Bilindiği üzere Bruma, formasını giydiği PSV'de yeterince şans bulamadı.