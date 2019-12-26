Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika- Bruma, İstanbul'da!
26.12.2019 - 23:31 |

Son dakika- Bruma, İstanbul'da!

Galatasaray'ın eski futbolcusu İstanbul'a geldi. Yıldız isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika- Bruma, İstanbul'da!

Sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma İstanbul'da ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından akşam yemeğini paylaşan Bruma'nın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Bilindiği üzere Bruma, formasını giydiği PSV'de yeterince şans bulamadı.

Son dakika- Bruma, İstanbulda

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Arda Turan'dan olay paylaşım!

Son dakika- Bruma, İstanbulda

    Ioannis Sfairopoulos: “Anadolu Efes her anlamda bizden çok iyiydi”
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hilmi Kulluk: "Konyaspor'a hiç kimse nasıl hareket edeceğini dikte edemez"

    Hilmi Kulluk: "Konyaspor'a hiç kimse nasıl hareket edeceğini dikte edemez"

    Leicester City-Liverpool (CANLI)

    Leicester City-Liverpool (CANLI)

    Fenerbahçe, Coentrao'yu gündemine aldı!

    Fenerbahçe, Coentrao'yu gündemine aldı!

    Taraftarlardan Beşiktaş'a büyük destek

    Taraftarlardan Beşiktaş'a büyük destek

    Sıradaki Haber