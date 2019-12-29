Son dakika - Ersun Yanal: "Biz şampiyon olacağız"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"İlk ve son maçları oynamak zordur. Kolay bir gece olmadı. Oynadığımız oyunu rakibe kabul ettirsek de pozisyon zenginliği yoktu. Birçok iyi oynadığımız maçı kazanamadık ama bugün skoru aldık. Rakibin sert oyununu ve hakem kararlarını kamuoyuna bırakıyorum."

"Biz şampiyon olacağız"

"Biz başkandan en alta kadar doğruları yapmak isteyen kulübüz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrularını yaparak olacağız. Her anlamda, her yerde... Biz şampiyon olacağız, futbolun doğrularını yapıp şampiyon olacağız.

"Transfer çalışmalarımız var"

"Transfer çalışmalarımız var, her zaman buna hazırız. Ayın 6'sında akşam basın toplantısı yapacağız, orada konuşuruz."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, skor olarak üstün geldiklerini anımsattı. Tecrübeili çalıştırıcı zor bir akşamı geride bıraktıklarını vurgulayarak, "İlk ve son maçları oynamak kolay değil. Kazandık. Kaybettiğimizde iyi oynadığımız maçlar vardı. Bugün skor kazandı. Bizim çok daha yi oynadığımız oyunlarımız var. Böyle oyunlarda kazanamadık ama bu akşam skor haklı. Oyun içerisinde sert maç oldu. Özellikle iki oyuncumuza yapılan ciddi sertlikler var. Takdiri kamuoyuna bırakırım.



Fenerbahçe'de oynamak zor. Biz oyunu oynamaya çalışırken, rakipler bizi durdurmaya çalışıyor. Biz pozitif oynamaya devam edeceğiz. Biz futbolun doğrularını yapmaya çalışan kulübüz. Bu doğruları yaparak şampiyon olacağız" dedi.

Puan olarak daha iyi yerde olabileceklerini ifade eden Ersun Yanal şu ifadeleri kullandı: "Birçok kazanabileceğimiz maçı kazanamadık. Kazandığınızda haklısınız. Daha fazla puan almalıydık. Önümüzdeki dönemle ilgili basın açıklaması yapacaktık. Başkanımız konuşmuşken de konuşmak bize düşmezdi. Maçın önüne de geçsin istemedik. Şimdi planlarımızı ortaya koyalım. Kampta da gazetecilerle bir araya geleceğiz."