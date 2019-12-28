Son dakika- Ersun Yanal: "Kelli felli insanlar utanmıyorlar"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Damien Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Comolli: "Herhangi bir kavga tartışma yok"

İlk olarak konulan Comolli, "Son zamanlarda çok haber çıkmaya başladı. Hikayeler üretilmeye başlandı. Takımımızın içinde karışıklıklar olduğuna dair hocamızla benim aramda, başkanımızla hoca arasında gibi ve bunlar kesinlikle gerçekten uzak haberler. takımımız içinde herhangi bir kavga tartışma yok. Çok düzenli ve iyi bir iletimimiz var. Taraftarımızdan bu haberleri ciddiye almamalarını istiyorum. Çünkü gerçek değil" ifadelerini kullandı.

"Son maçta kaptanımız ile hocamız arasında tartışma olduğu söylendi. Biz galibiyetin keyfini çıkarıyorduk üçümüz. Kesilikle yanlış haber."

Yanal: "Kelli felli insanlar yalan söylemekten utanmıyorlar"

Comolli'nin röportaj verdiği sırada teknik direkkör Ersun Yanal yayına geldi. Gülmeye başlayan Ersun Yanal şu açıklamalarda bulundu. "Artık gülmeye başladık. Damien Comolli profesyonel kariyeri belli olan bir kişi. Ciddi bir ekip çalışması içerisindeyiz. Tabiki problemler, zorluklar yaşıyoruz. Biz problemleri çözmek için buradayız. Her gün iyi şeyler olamayacak. Sakatlıklar olacak, problemler olacak. Türk futbolunun marka değerinin konuşulduğu güzel bir yarış devam ediyor. Fenerbahçe bunların içerisinde Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Belli cenahlardan hep aynı şeyler gelmeye başlıyor. Bu marka zarar veriyor. Yalan söylemek, insanları kışkırtmak ve kötü düşündürtmek demektir. Buna kimsenin hakkı yok. Yalan söylemeyeceksiniz. Orada yaşlı adamlar, kelli felli insanlar yalan söylemekten utanmıyorlar. (Comolli'yi gösterip) Tartıştığımız oluyor, aynı fikirde olmadığımız oluyor bu ne demek yani. Yumruk yumruğa neyi kovalıyorsun. Bunları bırakın.

Comolli: "Kim hesabı ödeyecek diye kavga ediyoruz"

Comolli ise bunun üzerine Yanal'ı göstererek, "Dışarı çıktığımızda o hep iyi restoranları seçti. Bu konuda hemfikiriz. Sonra kim hesabı ödeyecek diye kavga ediyoruz"

Yanal: "Fransız cimrisi"

Yanal bunun üzerine gülerek, "Genellikle ben ödüyorum. Cimri o. Fransız cimrisi. Cebinde akrep var." espirisi yaptı.