Ersun Yanal ile Emre birlikte basın toplantısında! 'Herkes haddini bilecek'

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal' maç sonu yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

"Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi"

"Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. Fenerbahçe yine o maçlardan birisinde gibi oynadı. Birçok mevkiisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Biz görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına hediye olsun"

Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın toplantısına kaptanı Emre Belözoğlu ve sportif direktör Damien Comolli ile beraber geldi.

Tecrübeli teknik adam basında çıkan dedikodulara sert tepki gösterdi ve birlik mesajı verdi.

İşte Ersun Yanal'ın kaptan Emre ile yan yana oturduğu basın toplantısında öne çıkanlar:

-Biz bugün yapmamız gerekeni yaptık. Birçok kaybettiğimiz maçta da böyle oynadık. İyi bir maç oldu. Daha önceki maçlarda da farklı oynamadık. Mevkiisel problemlerimiz de var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, ellerinden geleni yaptı herkes.

-Şu çok net ki Fenerbahçe camiasındaki dedikoduları kim yapmak istiyorsa cevabı yapacağız. Hafta içi bir basın bülteniyle arkadaşlarıma yollayacağım. Herkes haddini bilecek. Biz büyük bir camiayız. -Dedikodular, arkadan konuşmalar çok terbiyesizce. Sevgili kaptanın bir problemi var, buraya kadar geldi denedi. Ben kaptanıma teşekkür ederim, asla bizi yalnız bırakmadı. Hiç bizi yalnız bırakmadı.

-Bu gibi karalamalara itibar etmeyin. Futbolu kaostan kurtarın. Empati yapın. Bu markaya zarar vermeyin.