Son dakika- Falcao: "İyi bir futbol ve iyi bir skor şarttı"

Süper Lig'de Antalyaspor'u evinde konuk eden Galatasaray'da maçın yıldızlarından Falcao maç sonu konuştu.

"İyi bir futbol ve iyi bir skor şarttı. Güzel bir galibiyetle ilk yarıyı kapattığımız için çok mutluyuz. 2. yarı her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bugün 3 puanla kapatmak önemliydi."

Maç sonu konuşan Lemina ise, "Sezon başında galibiyet almak ve gol atmakta zorlanıyorduk. Bu galibiyetle 2020'ye daha moralli giriyoruz. 15 günlük arada iyice dinleneceğim ve en iyi şekilde 2. yarıya gireceğim" ifadelerini kullandı.